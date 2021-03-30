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زيادة انتشار البؤر الحمراء في مناطق قطاع غزة ..

العبادلة: يحذر من زيادة وتيرة الموجة الثانية وارتفاع المنحنى الوبائي

30 آذار / مارس 2021 11:39

العبادلة: يحذر من زيادة وتيرة الموجة الثانية وارتفاع المنحنى الوبائي
العبادلة: يحذر من زيادة وتيرة الموجة الثانية وارتفاع المنحنى الوبائي

غزة- الرأي

 قالت وزارة الصحة إن  نتائج الدراسة المسحية البحثية لفحص الأجسام المضادة  والتي أجرتها الوزارة على مستوى قطاع غزة، في شهر يناير الماضي،  اظهرت أن نسبة من تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وأصبح لديهم أجسام مناعية قرابة 41% من المواطنين.


وأوضح مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة د. رامي العبادلة، أن الدراسة التي أجريت كان لها دور كبير في الحد من انتشار وباء" كوفيد19"، وتقييم الحالة الوبائية، مؤكداً أن نسبة إعادة الاصابة بين المصابين ضئيلة جداً لأنه كل مصاب تًكّون لديه جسم مناعي.


وأفاد د. العبادلة أن الاصابات السابقة هي من حدت الموجة الحالية، والفرق بينهما أنه تم اتخاذ اجراءات مشددة واليوم هناك مجموعة من الاصابات السابقة وهذا ما عمل تعادل ما بين صعود الموجتين.


وقال" إننا في الموجة الأولى باشرنا في الاغلاق الليلي وصالات الأفراح وبيوت العزاء، لكن في ظل عدم اتخاذ الاجراءات سنشهد ارتفاع وتيرة الموجة الثانية".


وأضاف  أن من أصيب بالموجة الأولى هو معرض للإصابة بالموجة الثانية، لكن بنسب بسيطة تصل عالمياً من (3 _ 4) لكل ألف مصاب سابق.


وتابع أنه خلال الموجة الأولى بدأ المنحنى الوبائي بالانخفاض بعد اتخاذ الاجراءات المشددة، وأي اجراء يتخذ نحتاج إلى أسبوعين لنبدأ بعملية الانخفاض.


وأشار العبادلة إلى أن الخارطة الوبائية تعمل على تحديد الانتشار وسرعته داخل قطاع غزة، والمناطق التي يكون في عدد الاصابات، منوهاً بأن الخارطة منذ بداية مارس كان قطاع غزة ملون بالأخضر.


وبين أن اليوم بدأت تظهر بؤر حمراء في بعض مناطق القطاع، محذراً بصعود الحالة الوبائية وانتشارها وصعوبة السيطرة عليها خاصة في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية على صعيد الفرد والمجتمع والمؤسسات كافة.

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