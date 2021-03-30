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"التعليم" بغزة تشكل لجنتين لمصابي "كورونا" المتقدّمين للتوظيف

30 آذار / مارس 2021 03:37

اختبارات التوظيف في غزة
اختبارات التوظيف في غزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، الانتهاء من العام من جميع الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الوظائف التعليمية يوم الخميس المقبل 1/4/2021 الساعة العاشرة صباحاً بالتعاون مع ديوان الموظفين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، إنّها قامت بتجهيز لجنتين خاصتين بالحالات التي ثبتت إصابتها أو مخالطتها لمصابين بفيروس "كورونا" عبر نظام الاستعلام بوزارة الصحة.

وأوضحت أنّ اللجنتين ستكونان مزودتان بالاحتياجات واللوازم كافة التي تضمن سلامة المتقدمين والمراقبين.

وأفادت بأنّها وفّرت مواصلات مجانية (ذهابًا وإيابًا) للمصابين والمخالطين ضمن إجراءات السلامة، مبيّنة أنّه سيتمّ إعلام المتقدمين من المصابين والمخالطين بأماكن محطات الانتظار؛ تمهيدًا لنقلهم إلى اللجنة الخاصة بهم من خلال رسائل نصية تصلهم على هواتفهم.

وأكّدت أنّه جرى تجهيز الامتحانات التي تقيس مهارات وخبرات المتقدمين في مختلف التخصصات، كما تمّ تحضير القاعات والمراقبين، وشدّدت على أنّ الامتحانات ستعقد بشكل كامل من حيث تقديمها وتصحيح إجاباتها وفق البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

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