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"الانتخابات المركزية" تعلن تسلم طلبات ترشح 25 قائمة

30 آذار / مارس 2021 05:01

مقر لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة
مقر لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن العدد الكلي لطلبات الترشح المتقدمة منذ بداية عملية الترشح وحتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء بلغ (25) قائمة انتخابية، للتنافس في انتخابات المجلس التشريعي 2021.

وبينت اللجنة أنها قبلت ترشح خمس قوائم، وجرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد، وهي (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل)، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات.

وبينت أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء الموافق 31/3/2021، علماً أن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسمياً بتاريخ 6 نيسان/ إبريل المقبل.

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