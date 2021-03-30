الاحتلال ينقل الأسير المضرب "البطران" إلى العزل

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير المضرب عن الطعام عماد البطران، من مشفى "كابلان" الإسرائيلي إلى عزل "نيتسيان الرملة".

وقالت الهيئة، إن الأسير البطران (47عاماً) من الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (39) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضد اعتقاله الإداري.

وأشارت إلى أن الأسير "البطران" يعاني من هزل وضعف عام ومن أوجاع في المفاصل والمعدة والرأس.

ولفتت إلى أن الأسير خاض إضراباً عن الطعام عام 2013، استمر لمدة (105) أيام، وفي عام 2016 أضرب مجدداً لمدة (36) يوماً، وهو يخوض حالياً الإضراب الثالث.

يذكر أن الاسير "البطران" متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء، أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات، وهو شقيق الأسير طارق البطران المعتقل منذ (16) عامًا، والمحكوم بالسّجن المؤبد.