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الاحتلال يقمع فعالية لإحياء يوم الأرض في "سبسطية"

30 آذار / مارس 2021 07:29

فعاليات إحياء يوم الأرض في الضفة الغربية المحتلة
فعاليات إحياء يوم الأرض في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية لإحياء الذكرى الـ45 ليوم الأرض في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في سبسطية بأعداد كبيرة، وفرض طوق مشدد عليها لتأمين الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة لاحقًا.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال عمدت إلى قمع مسيرة جماهيرية انطلقت من وسط البلدة باتجاه المنطقة الأثرية، لإقامة فعالية بمناسبة يوم الأرض.

ولفتت إلى أن الجنود أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام، ودارت اشتباكات بالأيدي ومواجهات بين المشاركين بالمسيرة وجنود الاحتلال.

يذكر أن بلدة سبسطية تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود الذين يأدون طقوسا دينية، بزعم أنها أراض إسرائيلية.

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