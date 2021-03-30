"الحكم المحلي" تحيي يوم الأرض وتؤكد أهمية دور البلديات بالمجتمع

غزة- الرأي:

أكد وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، م. أحمد أبو راس، على الدور المهم والحيوي للبلديات في دعم قطاعات المجتمع المحلي وتنفيذ الفعاليات الشعبية بالشراكة مع المؤسسات واللجان والتجمعات الشبابية التي تعمل على تكريس لوحة من الوحدة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال فعاليات رسمية وشعبية نظمتها الوزارة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع بلديات المحافظة الوسطى احتفاءً بيوم الأرض والذي يصادف الثلاثين من شهر آذار مارس في كل عام.

وشدد "م.أبو راس" على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وهويته في مواجهة المحتل، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين لن ينسوا أرضهم وستبقى الأجيال المتعاقبة نبراس للأمة ينير طريق العز والفخر.

وشارك في الفعاليات التي أقيمت على امتداد شارع صلاح الدين بمدينة خان يونس ومدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، نائب رئيس اتحاد بلديات القطاع ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ورؤساء بلديات المحافظة الوسطى ووفد من إدارة البلدية.

وجرى خلال الفعالية زراعة أشتال زراعية وتنفيذ حملة نظافة للشارع، فيما نُظمت فعالية شعبية في مدخل مخيم البريج.

بدوره، بين "البطة" أن بلديات قطاع غزة عاقدة العزم على تبنى كل المشاريع والبرامج التي تدعو إلى تمتين الوحدة الوطنية وتكريسها على أرض الواقع، في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وهويته على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الأجيال تلو الأجيال وعلى مدار التاريخ تؤكد للعالم أجمع بأننا شعب لا يمكن له أن يفرط بأرضه وسيبقى قابضًا على الجمر متمسكًا بالثوابت والحقوق التي لا يمكن التراجع عنها.

وشدد على أن ذكرى يوم الأرض يعتبر يومًا وطنيًا للشعب الفلسطيني الذي سيبقى محافظاً على أرضه المباركة، وفلسطين جزء من الوطن العربي الذي نعتز بالانتماء إليه ولأرضنا المباركة كذلك.

ولفت إلى أن هذا اليوم سيبقى شاهداً على بشاعة المحتل الإسرائيلي الغاصب وشعبنا لا يزال متمسكاً بأرضه ووطنه ولن يتنازل عن شبر واحد من تراب الأرض.

يذكر أن وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس شارك في فعاليات نظمتها بلدية بيت لاهيا بالشراكة مع بلديات الشمال، حيث أثنى على الجهود التي تبذلها البلدية، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وضمت الفعاليات مدير بلديات محافظة الشمال م. وسيم ذياب، ورؤساء بلديات الشمال، ومدراء عامون ورؤساء أقسام وموظفون آخرون.