الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى الجمعة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا في معظم المناطق، وباردا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا، ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو يوم الجمعة باردا، ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

فيما يكون الجو، السبت المقبل غائما جزئيا، لذا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائه باردا فوق المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة تبقى أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.