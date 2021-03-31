الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المقدسي مجد بربر

القدس المحتلة - الرأي

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، اعتقال الأسير المحرر مجد بربر من حي راس العامود بالقدس المحتلة، وذلك بعد الإفراج عنه أمس وإنهاء محكوميته البالغة 20 عاما في سجون الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المحرر بربر في حي رأس العامود بالقدس، وأعادت اعتقاله، بعد يوم واحد من الإفراج عنه.

وكان الأسير المحرر مجد بربر، قد تنسّم الحرية، أمس الإثنين، بعد اعتقال دام 20 عاماً في سجون الاحتلال.

يذكر أن الاحتلال اعتقل الأسير بربر بتاريخ 30/3/2001، ضمن حملة استهدفت مجموعة من أبناء القدس المحتلة، وترك خلفه زوجته وابنه الطفل منتصر وابنته زينة التي لم يتجاوز عمرها 15 يوما عند اعتقاله.

وخاض الأسير مجد ورفاقه جولات من التحقيق الصعبة والطويلة لدى مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق المسكوبية، كما خاض إضرابات عن الطعام قاربت على 300 يوم في فترات متفرقة داخل الأسر.