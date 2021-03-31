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شاهد قطة حملت مولودها المصاب إلى المستشفى

31 آذار / مارس 2021 09:05

شاهد قطة حملت مولودها المصاب إلى المستشفى
شاهد قطة حملت مولودها المصاب إلى المستشفى

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عاطفي مع ردة فعل قطة أم تجاه مولودها المريض.
وحملت القطة مولودها المريض بالفم إلى مستشفى في مقاطعة كاراباغلار، في محافظة إزمير، جنوب تركيا، أملا في العثور على من يمد يد المساعدة.

ورصد مقطع فيديو، مرتادي المستشفى وهم يطلبون من بعضهم البعض أن يفسحوا الطريق أمام القطة الأم. وقام أطباء وممرضون في المستشفى بفحص القط الصغير فوجدوا أنه يعاني عدوى في العين، وعندئذ، بادرت طبيبة بيطرية إلى مساعدته عن طريق قطرات العين. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

في غضون ذلك، تم تقديم الطعام والماء للقطة التي جاءت إلى المستشفى بحثا عن علاج لمولودها المريض.

وقالت إحدى موظفات المستشفى، إن القطة جاءت في الصباح، تزامنا مع بدء العمل، وظلت تموء لوقت طويل، حتى تسترعي الانتباه.

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