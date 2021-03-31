قرر شراء آيفون أون لاين ولكن ما وصل له كان أغرب مما يتخيل

حالة من السعادة عاشها مراهق في تايلاند، حين عثر على جهاز آيفون بأسعار مخفضة عبر الإنترنت، ولكن للأسف الشديد سرعان ما تالاشت السعادة حين استلم الطرد.

في التفاصيل، اتضح للشاب أن ما طلبه لم يكن جهازه المفضل، بل طاولة قهوة على شكل آيفون، ولكن كان خطأ المشتري هو الخلط بين طاولة القهوة وهاتف آبل، و عندما رأى المراهق الهاتف الفاخر يُباع بسعر رخيص، كان متحمسًا وقدم الطلب معتقدًا أنه توصل إلى صفقة جيدة وناجحة ولكن عندما تلقى الأمر، شعر أن هناك خطأ ما.

لسوء الحظ، فقد فاتته تفاصيل المنتج قبل تقديم الطلب، وفقًا لما ذكرته صحيفة أورينتال ديلي أحد الصحف في ماليزيا.

الشراء عبر الأنترنت

وبعد ذلك قرر المراهق نشر تفاصيل ماحدث معه عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي ونشر صورًا للطاولة، وبحسب ما ورد قال إنه وجد أنه من الغريب أن يكون الهاتف رخيصًا وأن تكاليف الشحن أعلى من المعتاد، لكن الصفقة بدت مغرية للغاية.

من أكثر المواقف الغريبة التي مرت بها إحدى الأمهات عندما قررت شراء فستان أسود للاستخدام اليومي لكن مقاس الفستان كان مناسب أكثر لابنتها ذات الـ4 سنوات ولم تتمكن الأم من استخدامه على الإطلاق.

كذلك بالنسبة لسيدة أخرى قررت استغلال العروض لشراء نظارة شمسية لكنها كانت صغيرة جداً ولا يمكن لأي شخص استخدامها على الإطلاق، في حين منحت فتاة أخرى ملابسها للاحتفال إلى الكلب حيث بدت عليه أنيقة جداً.

وللحصول على تجربة جيدة مع التسوق الإلكتروني يجب على من يقوم بالشراء أن يراجع تصنيف البائع جيداً ولا ينخدع بالعروض والأسعار المنخفضة لأن السلع تكون غير مضمونة.

التسوق عبر الإنترنت

هو شكل من أشكال التجارة الإلكترونية يسمح للمستهلكين بشراء سلع أو خدمات مباشرة من البائع عبر الإنترنت باستخدام متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

ويجد المستهلكون منتجًا مثيرًا للاهتمام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمتاجر التجزئة مباشرةً أو عن طريق البحث بين البائعين البديلين باستخدام محرك بحث التسوق، والذي يعرض مدى توفر المنتج نفسه وأسعاره لدى تجار التجزئة الإلكترونيين المختلفين.