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ضهير: خدمات الرعاية الأولية لم تتأثر مع صعود الموجة الثانية

31 آذار / مارس 2021 10:10

ضهير: خدمات الرعاية الأولية لم تتأثر مع صعود الموجة الثانية
ضهير: خدمات الرعاية الأولية لم تتأثر مع صعود الموجة الثانية

غزة- الرأي

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية د. مجدي ضهير، أنه تم اتخاذ اجراءات واسعة منذ بداية جائحة كورونا في وزارة الصحة عامة والرعاية الأولية على وجه الخصوص، للتعامل مع كل مراحل "كوفيد"19.


وأوضح ضهير، أن خدمات الرعاية الأولية لم تتأثر مع صعود الموجة الثانية داخل قطاع غزة، ولم يُغلق أي مركز صحي ولن يكون أي اغلاق.


وأفاد ضهير، أن الخدمات الأساسية مستمرة، في حال إصابة عدد من الموظفين سيتم تقليص العمل بنظام الطوارئ، مثل عدد الزيارات المقدمة للحوامل وخدمات الأسنان وتفعيل التطبيب عن بعد للأمراض المزمنة "على حد قوله".


وشدد على استمرارية تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن الادارة العامة للرعاية الأولية اتخذت مجموعة من الاجراءات لتقلل التردد على المراكز الصحية، أبرزها تأمين الأدوية وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، وغيرها زيادة فترة صرف العلاج للأمراض المزمنة.


وأشار د. مجدي إلى الدور الواسع التي تقوم به الادارة العامة للرعاية الأولية متمثلة في الفحص الميداني المخبري للحالات المشتبه بها خلال الفحص السريع، منوهاً بأنها نقلة نوعية لسرعة الحصول على الفحوصات.

ضهير: خدمات الرعاية الأولية لم تتأثر مع صعود الموجة الثانية 167450889_938571716928552_7531201082503210241_n
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