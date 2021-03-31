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يترك لرئيس كل دائرة حكومية تحديد آلية التقليص

تقليص دوام الموظفين في غزة بسبب انتشار "كورونا"

31 آذار / مارس 2021 10:26

مقر ديوان الموظفين العام في غزة
مقر ديوان الموظفين العام في غزة

غزة – الرأي

أعلن ديوان الموظفين العام في غزة، اليوم الأربعاء، تقليص دوام الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق الرابع من أبريل القادم.

وقال رئيس ديوان الموظفين يوسف الكيالي في تصريح وصل "الرأي" نسخة منه، إن تقليص دوام الموظفين جاء استنادا لقانون مكافحة جائحة كورونا رقم (2) لسنة 2021، وفق المداولات الأخيرة الصادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة رقم (124).

وأضاف الكيالي: "بالنظر إلى الحالة الوبائية التي يعيشها قطاع غزة خلال الوقت الراهن، تقرر تقليص دوام الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بما لا يؤثر على تقديم الخدمة للجمهور الفلسطيني".

وتابع: "يترك لرئيس الدائرة الحكومية تحديد الآلية المثلى لهذا التقليص وسبل متابعة العمل داخل الوزارات كافة، مع ضرورة اتباع كافة الموظفين إجراءات الصحة والسلامة وفقاً للبروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة والتعميمات السابقة بهذا الخصوص".

وختم الكيالي حديثه: "ندعو الله عز وجل أن يزول هذا الوباء سريعاً، وأن يحفظ كافة الموظفين وعائلاتهم وعموم الشعب الفلسطيني من الإصابة به، وهو أمر يتطلب من الجميع التكاتف والالتزام بالتعليمات الصحية لضمان تجاوز هذه الأزمة".

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