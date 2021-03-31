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إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية منتصف الليلة

31 آذار / مارس 2021 12:49

رام الله - الرأي:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن أبوابها ستبقى مفتوحة حتى منتصف الليلة، لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن طواقمها ستواصل العمل باستقبال ودراسة طلبات الترشح حتى الساعة 12 من ليلة الأربعاء، وذلك في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، مؤكدة أنها لن تستقبل أي طلبات ترشح بعد هذا الموعد.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع سلطة النقد وبنك فلسطين للإبقاء على فرعي: "الإرسال" في مدينة البيرة و"الرمال" في مدينة غزة مفتوحان حتى الساعة 5 من مساء اليوم، لتمكين القوائم من إيداع رسوم الترشح.

وأضافت لجنة الانتخابات بأنها ستنتهي من دراسة الطلبات والبت فيها وإعلانها للجمهور، بما يتضمن أسماء القوائم والمرشحين يوم السادس من نيسان/ إبريل المقبل، ليتاح للمواطنين الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات والطعون على أي من القوائم والمرشحين.

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