12 وفاة و1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 12 حالة وفاة و1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1598 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن حالات الوفاة التي تم تسجيل هي كالتالي: "قلقيلية 2، نابلس 1، طولكرم 2، جنين 2، الخليل 4، رام الله والبيرة 1".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 55، نابلس 269، طولكرم 103، جنين 174، طوباس 44، الخليل 286، رام الله والبيرة 186، سلفيت 21، ضواحي القدس 30، أريحا والأغوار 12، بيت لحم 47".

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 75، نابلس 178، طولكرم 189، جنين 258، طوباس 35، الخليل 417، رام الله والبيرة 143، سلفيت 38، ضواحي القدس 94، أريحا والأغوار 27، بيت لحم 144".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 209 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 692 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 78379، بينهم 8687 تلقوا الجرعتين من اللقاح.