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الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين في الخليل المحتلة

31 آذار / مارس 2021 03:13

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، مواطنا واعتدت على آخرين خلال منعها اغلاق باب الزاوية وسط الخليل جنوب الضفة المحتلة، لحماية مسيرة للمستوطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل عمرو، واعتدت على عدد من نشطاء في المقاومة الشعبية، خلال محاولتهم منع الاحتلال من اغلاق المحال التجارية في باب الزاوية لتمكين وتأمين مسيرة للمستوطنين للوصول الى ما يسمى قبر "عتنائيل" في باب الزاوية لإجراء طقوس تلمودية في عيد الفصح اليهودي.

وأشار الناشط عارف عماد جابر، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على نشطاء في المقاومة الشعبية وهم: عماد أبو شمسية، ومفيد الشرباتي، ومهند الجعبري، وأبو عماد جابر، كما أغلقت المنطقة بالكامل.

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