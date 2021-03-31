الأسير الشوبكي يعلن انسحابه من قائمة "فتح"

الداخل المحتل-الرأي:

أعلن الأسير فؤاد الشوبكي مساء يوم الأربعاء، انسحابه من قائمة حركة "فتح" لخوض الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في مايو القادم.

وفي بيان صدر عن الأسير من داخل سجون الاحتلال قال فيه، " تعلمنا حب التفاني والإخلاص لهذه الثورة، وتعلمنا الانتماء والالتزام بقرارتها مهما كانت قاسية بعض الشييم، ولكن المصلحة العامة للحركة فوق كل اعتبار، وهذا ما عهدناه طوال حياتنا وعطايانا لها، وهو ما امعطاها الاستمرارية والمصداقية في التعامل مع الأوضاع العامة والخاصة لشعبنا في الداخل والشتات".

وتابع "تشرفت بوضع اسمي في قائمة الشخصيات التي ستمثل حركة فتح في قطاع غزة، وكم كان شرف لي أن أكون خادماً لهذه الحركة العملاقة ومن ثم ظهرت تلك القرارات التي أزالت بعض الشوائب واللغط عن بعض الأشياء وأوضحت بعض الأمور ولست في مجال لسردها أو حتى الاعتراض عليها".

وقال الشوبكي في بيانه "إنني إذ أعلن عن انسحابي من قائمة الحركة، ليس لأي دافع أو هدف شخصي ولكن لفتح المجال لمن يرى في نفسه القدرة على العطاء والوفاء بالتزامات هذا الشعب والوطن".

وأضاف "يكفيني شرفاً بأن اسمي كان ومازال من تلك الأسماء التي يذكرها شعبنا الفلسطيني بالبذل والعطاء وأنني من أولئك الذين يفخر بهم شعبه أينما ذُكر اسمه".

وقال الأسير الشوبكي "إن تغليب المصلحة الوطنية لهو واجب وطني وديني وأخلاقي، يجب على جميع الكوادر الالتزام به حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة التي إنسقنا إليها في الانتخابات السابقة".

والأسير الشوبكي اعتقل من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، وهو من مواليد غزة وفي الستين من العمر آنذاك-في أيار/مايو 2002 ونقل إلى سجن أريحا.

وبعد اعتقال دام نحو أربع سنوات في سجن أريحا برقابة بريطانية أميركية، انتهى المطاف باللواء الشوبكي، المسؤول المالي السابق في جهاز الأمن العام، والمستشار المالي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، إلى السجون الإسرائيلية بعد أن خطفته سلطات الاحتلال من السجن الفلسطيني في 14 آذار/مارس لعام 2006.

ومن المقرر أن تُغلق لجنة الانتخابات المركزية مع انتهاء اليوم الأربعاء باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي.