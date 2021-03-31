الداخلية تدرس مقترحات لمواجهة ارتفاع عدد إصابات كورونا

غزة – الرأي:

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن لدى الوزارة العديد من التوصيات والمقترحات التي تدرسها في هذا الوقت لمواجهة ارتفاع الإصابات في جائحة كورونا.

وقال البزم "حتى اللحظة لا يوجد أي قرار متعلق بإجراءات جديدة، وعندما نتخذ أي إجراء سنعلن عنه بشكل واضح، وهذا الأمر مرتبط بتطورات الحالة الوبائية".

وأوضح البزم أن منحى تصاعد الإصابات يرتفع بشكل كبير حيث تجاوزنا الألف إصابة، مضيفاً "هذا يرسل رسائل لشعبنا بضرورة الالتزام؛ حتى نتمكن من تخطي الموجة وأن نعبر هذه الجائحة".

وأشار إلى أن الجهات الحكومية تلمس حالة من التراخي حالياً لدى المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وتابع: "كلما التزم المواطنون بإجراءات الوقاية كلما قلت الإجراءات الحكومية المفروضة، والعكس صحيح، فكلما قلّ التزام المواطنين زادت وتيرة الإجراءات الحكومية.

ولفت البزم إلى أنه من المبكر الحكم على جدوى الإجراءات المتخذة مؤخراً حيث لم يمضٍ عليها سوى خمسة أيام، مستدركاً "لكن نأمل أن تؤتي ثمارها على صعيد التخفيف من منحنى ارتفاع الإصابات".

وبينَّ المتحدث باسم الداخلية أن سياستهم تقديم المعلومات بين يدي المواطنين بشكل فوري حتى لا يحدث إرباك في المجتمع.

وحول اقتراب شهر رمضان المبارك في ظل تفشي كورونا، قال البزم: "نُكثف جهودنا حالياً من أجل أن يتمكن المواطنون من ممارسة شعائر شهر رمضان الكريم دون تشديد للإجراءات، ونبذل كل جهد في سبيل ذلك، ولكن الفيصل في هذا الأمر هو مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية".

ونوه البزم إلى أن الإغلاق التام هو السيناريو الأصعب لأنه يثقل على المواطنين ويلقي بأضرار كبيرة على كافة القطاعات، وليس من السهل اللجوء إليه، وهو يخضع لدراسة وتقييم شامل.