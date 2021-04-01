الطقس: أجواء باردة نسبيًا وتوقع بسقوط أمطار متفرقة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً في معظم المناطق وباردا ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد، إن الجو يكون غدا الجمعة غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو السبت غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى أقل من معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.