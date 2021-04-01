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6 علاجات منزلية مفيدة للأمراض البسيطة.. الكركم للجروح والعسل لالتهاب الحلق

01 نيسان / أبريل 2021 09:05

6 علاجات منزلية مفيدة للأمراض البسيطة.. الكركم للجروح والعسل لالتهاب الحلق
6 علاجات منزلية مفيدة للأمراض البسيطة.. الكركم للجروح والعسل لالتهاب الحلق

تعتبر العلاجات المنزلية هي الحل الأمثل للأمراض البسيطة مثل الحروق الطفيفة والطفح الجلدي والجفاف والصداع وآلام المعدة، وبعض العلاجات المنزلية أكثر شيوعا وفعالية، منها الزنجبيل لألم المعدة والنعناع للغثيان والكركم للالتهابات،  وفى هذا التقرير التالي نقدم أكثر العلاجات المنزلية وكيف يمكن استخدامها، حسبما نشر موقع boldsky.

الكركم
الكركم كعلاج منزلي يمكن استخدامه لعلاج الجروح والكدمات ومشاكل الهضم والبرد والسعال وحب الشباب ومشاكل الجلد، لكن الاستهلاك المفرط للكركم يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.


الزنجبيل
يمكن استخدام الزنجبيل لتخفيف الغثيان والقيء (غثيان الصباح) وآلام الدورة الشهرية والالتهابات الطفيفة، لكنه قد يسبب حرقة المعدة واضطراب المعدة.

 


العسل
يستخدم العسل كعلاج منزلي فى التهاب الحلق ونزلات البرد، التهاب المعدة، ألم الاسنان، وحب الشباب، والتهاب العضلات لكن يجب التقليل من استهلاكك اليومي من العسل إلى 3 ملاعق لأن العسل الزائد يمكن أن يسبب الإمساك أو الانتفاخ أو الإسهال.


النعناع
 يمكن استخدام النعناع لعلاج انتفاخ البطن ورائحة الفم الكريهة وآلام الدورة الشهرية والإسهال والغثيان والقلق المرتبط بالاكتئاب والصداع (تأثيرات مهدئة) ونزلات البرد وعسر الهضم، لكن الاستهلاك المفرط لأوراق النعناع يمكن أن يسبب حرقة في المعدة وجفاف الفم والغثيان والقيء.


الثوم
يستخدم الثوم لعلاج نزلات البرد والسعال وآلام الأسنان والإمساك والالتهابات.


القرفة
القرفة كعلاج منزلي يمكن استخدامها لعلاج البثور وحب الشباب والرؤوس السوداء والسعال والصداع والتهاب الحلق والأرق،  ونزلات البردا والتهاب الحلق والأرق والصداع، لكن تناول القرفة بكميات كبيرة يمكن أن يضر الكبد.

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