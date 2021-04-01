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47 ألف يتقدمون لامتحان الوظائف التعليمية في غزة اليوم

01 نيسان / أبريل 2021 09:19

غزة – الرأي

يتوجه 47 ألف خريج وخريجة، اليوم الخميس، لتقديم امتحان الوظائف التعليمية في قطاع غزة.

وسيعقد الامتحان الساعة العاشرة صباحًا في مختلف مديريات وزارة التربية والتعليم في محافظات القطاع.

وقالت الوزارة، إنها أنهت كافة الاستعدادات بالتعاون مع ديوان الموظفين لعقد امتحانات الوظائف التعليمية.

وذكرت أنها أتمت تجهيز لجنتين خاصتين بالحالات التي ثبتت إصابتها أو مخالطتها لمصابين بفايروس كورونا عبر نظام الاستعلام بوزارة الصحة، مشيرةً إلى أن اللجنتين مزودتين بكافة الاحتياجات واللوازم التي تضمن سلامة المتقدمين والمراقبين.

وبينت أن الوزارة ستوفر مواصلات مجانية للمصابين والمخالطين -ذهاباً وإياباً- ضمن إجراءات السلامة، لافتًا إلى أنه سيتم إعلام المتقدمين من المصابين والمخالطين بأماكن محطات الانتظار تمهيداً لنقلهم إلى اللجنة الخاصة بهم من خلال رسائل نصية تصلهم على هواتفهم.

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