عائلة تعثر على أفعى ميتة في مجفف الملابس

قالت إحدى العائلات في فلوريدا التي اتصلت بخدمة الإصلاح لمعرفة سبب تعطل مجففها ، إن الفني اكتشف مشكلة غير عادية: تم العثور على ثعبان في المحرك.

أفعي ميتة

وقالت أليسون برينج من جروفلاند إن "عائلتها اتصلت بشركة Sea Star Air and Appliances عندما بدأ مجففها في نفخ كمية زائدة من الوبر،وقال برينج لـ WKMG-TV: "لقد خرج وقال إنه ربما كان شيئًا عالقًا هناك، المحرك محشور وسهل الإصلاح ولكنه تفاجئ بعد فتح المجفف" وأضاف برينج: "قلت لهم إنه مثل أن هناك ثعبان ميت".

وقال نجل برينج "اعتقدت أن هذا ليس ثعبانًا وإنه كومة من الوبر، يبدو أن الأفعى الكبيرة انزلقت في فتحة عادم المجفف".

وأوضح "إنه ليس شيئًا تجده عادةً هناك ولكنك تجده، لذلك في الخارج لديهم عادةً شبكة من هذا النوع تمنعه ​​من الصعود إلى هناك ولكن هذه الأسرة لم يكن لديهم واحدًا لذلك وجده الثعبان نوعًا ما وضل الطريق".

وتمت إزالة الثعبان ويعمل المجفف الآن بشكل طبيعي مرة أخرى، قال برينجز إنهم يضعون كرات النفتالين عند مدخل فتحة التهوية لدرء الحياة البرية.