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تعافي 265 حالة

7 وفيات و1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

01 نيسان / أبريل 2021 10:05

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3758 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 265 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 66669 إصابة بينها 8726 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 57325 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 618 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 203 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 121.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 22941 شخصًا.

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