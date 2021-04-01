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الدائرة الطبية تناقش تحديث سياسات العمل فى أقسام" كوفيد" بالمستشفيات

01 نيسان / أبريل 2021 10:07

الدائرة الطبية تناقش تحديث سياسات العمل فى أقسام" كوفيد" بالمستشفيات
الدائرة الطبية تناقش تحديث سياسات العمل فى أقسام

غزة- الرأي

ناقش د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية بوزارة الصحة، تحديث السياسات وآليات العمل فى أقسام كوفيد، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الصحة فى متابعة جهوزية العمل فى منظومة كوفيد داخل المستشفيات، وأبرزها سياسة محددات دخول الحالات الى أقسام "كوفيد" داخل المستشفيات ضمن الإمكانات والموارد المتوفرة بما يضمن أعلى مستوى خدمة ذات جودة آمنة للمرضى، مع توفير سبل العلاج اللازم للمرضى فى جميع مستشفيات قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، برؤساء أقسام الباطنة وكوفيد والعمليات المركزة داخل المستشفيات ،وبحضور د.عاطف الحوت مسئول ملف كوفيد.

وتطرق د.شتات إلى مراجعة وتحديد سياسات تصنيف الحالات لتوحيد معايير التعامل مع تلك الحالات ضمن مفاهيم سلامة المرضى، الى جانب مراجعة سياسة استخدام الفحص الكوفيد السريع فى مراكز الرعاية الصحية وأقسام الطوارىء والمراكز الصحية الأخرى .

واطلع على مخرجات وتوصيات لجنة المراضة والوفيات المشكلة من إدارة المستشفيات التى تتابع حالات كوفيد داخل المستشفيات لاستخلاص العبر والدروس بهدف تحسين وتطوير الخدمة وسد الثغرات فى منظومة العمل الصحية لتأمين أفضل خدمة للمرضى.

167728956_916410309159325_7775083105434328412_n الدائرة الطبية تناقش تحديث سياسات العمل فى أقسام
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