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تعليم شمال غزة تعقد لقاءً تثقيفياً حول مفاهيم الصحة العامة وجائحة "كورونا"

01 نيسان / أبريل 2021 12:11

تعليم شمال غزة تعقد لقاءً تثقيفياً حول مفاهيم الصحة العامة وجائحة "كورونا"
تعليم شمال غزة تعقد لقاءً تثقيفياً حول مفاهيم الصحة العامة وجائحة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شمال غزة (قسم الصحة المدرسية)، لقاءً تثقيفياً حول مفاهيم الصحة العامة وخصوصاً في ظل جائحة "كورونا".

وافتتح اللقاء مدير التربية والتعليم  أشرف حرز الله، بحضور مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومدير دائرة الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي د. عبد الكريم المجدلاوي، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، ومشرفة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ.

ورحب حرز الله بالحضور كافة، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات التوعوية والتثقيفية، لتعزيز وعي وثقافة الجميع بالنواحي الصحية، خاصة في ظل انتشار الأوبئة، على غرار جائحة "كورونا".

وأشار حرز الله إلى أن هذا اللقاء يستهدف المعنيين بالمتابعة الميدانية لمدارس المديرية؛ للوقوف على مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا"، في ظل ازدياد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" في الآونة الأخيرة، متمنياً السلامة التامة لجميع طلبتنا والطواقم التدريسية وجميع أبناء شعبنا.

بدوره، أكد  شهاب على الدور الذي تقوم به المديرية ومن خلفها الوزارة لنشر الثقافة الصحية في أوساط الطلبة والكوادر التعليمية للوقاية من "كورونا"، مشدداً على مدى الالتزام الكبير بإجراءات السلامة في مختلف مدارس المديرية.

من ناحيته قدّم د. المجدلاوي شرحاً تفصيلياً حول فايروس "كورونا" ومدى خطورته، وكيفية التعاطي معه بما يضمن السلامة التامة للجميع.

وأهاب د. المجدلاوي بالجميع للتعاطي بجدية مع الفايروس الذي بات يهدد البشرية جمعاء.

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