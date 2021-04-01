13 وفاة و1272 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 13 حالة وفاة، و1272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1691 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بالضفة الغربية: " طولكرم 3، نابلس 4، جنين 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 1"، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 119، نابلس 297، قلقيلية 42، جنين 199، طوباس 56، الخليل 238، ضواحي القدس 29، سلفيت 31، بيت لحم 60، أريحا والأغوار 11، رام الله والبيرة 129"، مدينة القدس 61.

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي : "طولكرم 120، نابلس 266، قلقيلية 130، جنين 231، طوباس 26، الخليل 416، ضواحي القدس 31، سلفيت 31، بيت لحم 120، أريحا والأغوار 18، رام الله والبيرة 141"، مدينة القدس 161.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 209 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 67 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 83822، بينهم 9395 تلقوا الجرعتين من اللقاح.