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الجامعة العربية تدعو أوروبا للضغط لعدم عرقلة إجراء الانتخابات

01 نيسان / أبريل 2021 03:32

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

وكالات-الرأي:

شدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية "سعيد أبو علي"، على أهمية المشاركة الأوروبية في الرقابة على الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة.

وطالب أبو علي خلال لقائه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، في مقر الجامعة بالعاصمة القاهرة، اليوم الخميس، بضرورة الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة عملية إجراء الانتخابات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، أو منع طواقم العمل الخاصة بها بمن فيهم المراقبون الدوليون.

وأطلع أبو علي السفير برجر على مستجدات القضية الفلسطينية وموقف الجامعة العربية حيال مختلف الموضوعات ذات الصلة، خاصة الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية (التشريعية والرئاسية) والتي تعكس حرص وجدية شعبنا في الذهاب إلى الانتخابات، وممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه.

وثمن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في استئناف عملية السلام، في ضوء عضويته في اللجنة الرباعية، وبالدعم الأوروبي لشعبنا وحقوقه المشروعة.

ودعا لبذل مزيد من الجهود للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، للانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وقبول مبادرة السلام العربية بهدف تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحث أبو علي على ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي الدور المأمول منه في مطالبة الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لاتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت حماية لحل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق أمن وسلام واستقرار المنطقة عبر تجسيد حق شعبنا في أرضه ووطنه عبر إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

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