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لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح 17 قائمة انتخابية جديدة

01 نيسان / أبريل 2021 04:24

لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح 17 قائمة انتخابية جديدة
لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح 17 قائمة انتخابية جديدة

غزة – الرأي:

عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس، اجتماعاً في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، وجرى النظر في طلبات الترشح المقدمة، وتقرر قبول طلبات ترشح (17) قائمة انتخابية جديدة. وبذلك يصبح العدد الكلي للقوائم المقبولة –إلى الآن- 30 قائمة.

وأشارت اللجنة الى أنه يتم دراسة بقية الطلبات وسيجري البت فيها في الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن القوائم التي قُبلت رسمياً سيبلغ منسقوها رسمياً بذلك، وهي التالية:

قائمة تجمع الكل الفلسطيني، القدس موعدنا، قائمة المستقبل، قائمة عائدون، قائمة المستقلة، قائمة الفجر الجديد، قائمة نبض الشعب، قائمة نبض البلد، قائمة العدالة والبناء، كتلة العهد والوفاء (مرابطون)، قائمة صوت الناس، قائمة الحركة الوطنية (حق)، قائمة معاً قادرون، حلم (التجمع الشبابي المستقل)، قائمة اليسار الموحد، قائمة تجمع المستقلين، قائمة المستقبل الفلسطيني.

وفي سياق آخر، تؤكد لجنة الانتخابات بأنه وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الاضافة داخل القوائم المترشحة، مضيفة في ذات الوقت أنه يمكن وحتى 29 من نيسان الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.

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