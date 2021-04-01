ثلاثة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

دخل ثلاثة أسرى، اليوم الخميس، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الأسير ربيع إبراهيم دار ربيع من بيت لحم دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله عام 2004، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

وأضاف أن الأسير ربيع تعرض لتحقيق قاسٍ وتعذيب استمر لمدة 3 أشهر، وحرم والديه لسنوات من زيارته، ويقبع حاليا في سجن "ريمون".

كما دخل الأسير أنس مصطفى علان من قلقيلية عامه الـ16 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ تاريخ اعتقاله عام 2006، حيث تعرض لتحقيق قاس استمر شهرين، وحكم عليه بالسّجن المؤبد أربع مرات.

وأشار النادي إلى أن الأسير أحمد عادل سعادة من القدس دخل عامه الـ19 في الأسر، حيث اعتقل عام 2003 وكان يبلغ من العمر (20 عاما).

وتعرض سعادة لتحقيق قاسٍ استمر عدة أشهر، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 13 مرة، وتمكن خلال سنوات أسره من استكمال دراسته في عدة مجالات، في حين تعرض العام الماضي لوعكة صحية، نتجت بعد عملية القمع التي تعرض لها الأسرى في "ريمون"، وخضع لعملية قسطرة للقلب، ويقبع حاليا في سجن "ريمون".