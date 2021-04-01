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معروف يكشف طبيعة الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

01 نيسان / أبريل 2021 05:30

غزة – الرأي:

كشف سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، عن طبيعة الإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بعد قليل للحد من انتشار فيروس كورونا في القطاع.

وقال معروف "إن الإجراءات التي سيتم الاعلان عنها في المؤتمر الصحفي بعد قليل تواكب تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تم إقرارها خلال اجتماع تقييمي عقد اليوم، في ضوء الارتفاع بأعداد إصابات كورونا خلال الموجة الثانية.

وأضاف أن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر بعد قليل مرتبطة بالأسواق الشعبية وصالات الأفراح وبعض الترتيبات ليومي الجمعة والسبت.

وحسب معروف، فإن الاجراءات الجديدة متعلقة أيضا بتشديد الرقابة والمتابعة للاجراءات السابقة خاصة فيما يتعلق ببيوت العزاء والتباعد والتجمعات.

شهاب.

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