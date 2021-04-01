طالع أبرز الإجراءات الجديدة للحد من تفشي كورونا بغزة

غزة – الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي أبرز الإجراءات الجديدة المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في المجتمع الغزي.

وكانت الإجراءات وفق التالي:

وزارة الداخلية:

◼️ إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل.

◼️ إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات.

◼️ منع حركة المركبات بكافة أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت.

◼️ التشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت.

◼️ تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين.

◼️ رفع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة.

وزارة الصحة:

◼️ لقد بذلت جهوداً مضنية خلال الفترة السابقة من كافة الجهات ذات العلاقة في اطار مواجهة الجائحة توجت بتثبيط الوباء وتخطى الموجة الاولى بحمد الله .

◼️خلال الأسابيع الماضية بدأت المؤشرات تشير الى تطور خطير ومتسارع في المنحنى الوبائي في قطاع غزة

◼️اللجان المختصة في وزارة الصحة تابعت بقلق خطورة وتسارع الارتفاع في منحنى الاصابات من 154 إصابة في الأول من مارس الى 1081 اصابة اليوم الاول من نيسان اي ان الزيادة كانت من من 9% الى 29% من الفحوصات اليومية.

◼️سجلت وزارة الصحة زيادة ملحوظة وخطيرة في حالات الدخول للمستشفيات من 56 حالة في الاول من مارس الى 203 حالة في الاول من نيسان وكذلك الحالات الخطيرة والحرجة ارتفعت من 33حالة الى 124 حالة اليوم.

◼️كما شهد قطاع غزة 69 حالة وفاة كان منها 8 حالات اقل من 50 عاما وهؤلاء ليسوا أرقاما احصائية ولكنهم خسارة كبيرة للمجتمع.

◼️خلال الأيام السابقة بدأت بؤر التفشي في قطاع غزة تتمدد جراء التراخي في الالتزام بالضوابط الصحية من المواطنين والمؤسسات وظهور الطفرة الجديدة في المجتمع.

◼️عدم التقيد بالضوابط الصحية في المناسبات الاجتماعية كالافراح وبيوت العزاء والتجمعات والأسواق الشعبية والقطاعات المختلفة سمحت بصعود المنحنى الوبائي وزيادة نسبة الإصابة في المجتمع

◼️اللجان المختصة في وزارة الصحة تتوقع ان يشهد قطاع غزة مزيد من الإصابات اليومية وكذلك حالات الدخول للمستشفيات خلال الايام المقبلة

◼️على ضوء تقييم الحالة الوبائية ومؤشراتها رفعت وزارة الصحة مجموعة من التوصيات خلية الازمة من أجل كسر حدة الانتشار وحفظ الارواح وقد تم التوافق على جملة من الأجراءات التي سيعلن عنها.

◼️خلية الازمة بوزارة الصحة تتابع أولا بأول تطورات الحالة الوبائية وما تتطلبه من جهود طبية على مستوى الكادر البشري والتجهيزات الطبية وتعظيم انتاج الاكسجين وتؤكد على خطورة وحساسية الأيام القادمة.

◼️نهيب بالجميع الى التعامل بأعلى درجات المسؤولية وتضافر الجهود بالالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية من اجل الخروج من هذه المرحلة بأقل الخسائر

◼️نهيب بالجميع الالتزام التام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتطهير الايدي للمحافظة على انفسهم وعدم التسبب في العدوى للاخرين.

◼️نهيب بكافة المواطنين بالمحافظة على اجراءات السلامة والوقاية لكبار السن وضعيفي المناعة وذوي الامراض المزمنة وضمان عدم انتقال العدوى اليهم.

◼️نهيب بكافة المصابين المعزولين منزليا بالبقاء في منازلهم طيلة فترة العزل المقرة من وزارة الصحة وعدم التسبب في تمدد بؤر التفشي في المجتمع.

◼️نؤكد على كافة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن ال55عاما التوجه لمراكز التطعيم لتلقى اللقاح ضد فيروس كوفيد19 من اجل الحفاظ على حياتهم وسلامة المجتمع.