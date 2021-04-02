حالتا وفاة و1185 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة و1185 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية، أنها أجرت خلال نفس الفترة 4136 فحصاً مخبرياً، فيما تعافى 234 مصاباً جديداً.

ولفتت إلى أن إجمالي المصابين أصبح 67854، في بلغت حصيلة الحالات النشطة 9675، وإجمالي المتعافين 57559 حال، والوفيات 620

وبينت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 229 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 139 حالة.

وأكدت أن إجمالي جرعات اللقاح الخاص بالفيروس التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، فيما بلغ إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 23990 حتى الآن.