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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل ورابعاً من بيت لحم

02 نيسان / أبريل 2021 12:02

اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تتواصل في الضفة
اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تتواصل في الضفة

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت الفتيين محمد عوض زعاقيق (١٧عاماً)، وفهمي عبد الحميد زعاقيق (١٦عاماً).

وذكرت أن الجنود داهموا عدداً من منازل الأهالي في منطقة قاع الحارة وشعب السير واحتجزت من فيها لفترات طويله، وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها.

في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ايضاً المواطن هاني مجاهد أبو سباع بعد مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، عند منتصف الليل، شاباً من قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت أثناء اقتحامها القرية باحتجاز الشاب محمود إسماعيل أبو التين، واعتقاله.

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