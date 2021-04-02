16 وفاة و 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 16 حالة وفاة، و2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة أخيرة.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، يما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 125، سلفيت 33، الخليل 271، نابلس 232، جنين 160، قلقيلية 34، بيت لحم 56، طوباس 31، أريحا والأغوار 13، ضواحي القدس 14، رام الله والبيرة 94"، قطاع غزة 1185.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 143، سلفيت 44، الخليل 370، نابلس 286، جنين 261، قلقيلية 77، بيت لحم 106، طوباس 30، أريحا والأغوار 11، ضواحي القدس 44، رام الله والبيرة 103"، قطاع غزة 234.

وتم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 2، الخليل 2، نابلس 4، جنين 3، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت الكيلة إلى وجود 204 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 688 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 89933 ،بينهم10146 تلقوا الجرعتين من اللقاح.