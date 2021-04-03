وكالة الرأي الفلسطينية حماس تعقب على تصريحات ناصر القدوة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية تجريف استيطاني للاحتلال في طريق زراعي غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية شركة كهرباء غزة تنشر تنويهاً لأهالي المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل ورابعاً من بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة "2 أبريل" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض في الحرارة وأمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر حصيلة عمل معبر رفح للأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و1185 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية ثابت للرأي: تعليق الدوام المدرسي يوم السبت
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء غائمة ودرجات الحرارة أقل من معدلها بقليل

03 نيسان / أبريل 2021 09:50

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا فوق المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة تبقى أقل من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج 

والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

كما يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو، الثلاثاء المقبل، صافيا بوجه عام،  لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، ويصبح الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى  جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟