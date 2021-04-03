وكالة الرأي الفلسطينية حماس تعقب على تصريحات ناصر القدوة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية تجريف استيطاني للاحتلال في طريق زراعي غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية شركة كهرباء غزة تنشر تنويهاً لأهالي المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل ورابعاً من بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة "2 أبريل" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض في الحرارة وأمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر حصيلة عمل معبر رفح للأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و1185 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية ثابت للرأي: تعليق الدوام المدرسي يوم السبت
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعافي 240 حالة

الصحة: 8 حالات وفاة و953 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

03 نيسان / أبريل 2021 10:26

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 8 حالات وفاة و953 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 240 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها أجرت 3133 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 68807 اصابة، والحالات النشطة 10380 حالة، والمتعافين 57799 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 628 حالة وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 233 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 148 حالة.

ولفتت الصحة إلى أن إجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة هي   81600 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 23990 شخص.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟