الصحة: 8 حالات وفاة و953 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 8 حالات وفاة و953 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 240 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها أجرت 3133 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 68807 اصابة، والحالات النشطة 10380 حالة، والمتعافين 57799 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 628 حالة وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 233 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 148 حالة.

ولفتت الصحة إلى أن إجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة هي 81600 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 23990 شخص.