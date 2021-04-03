استمرار الإغلاق الجزئي في قطاع غزة لليوم الثاني

دخل الإغلاق الجزئي في قطاع غزة، يومه الثاني وعلى التوالي، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني بمنع تحرك المركبات يومي الجمعة والسبت، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت الداخلية الخميس الماضي عن عدة إجراءات لمنع تفشي فيروس "كورونا" وذلك بعد الارتفاع في أعداد المصابين بالفيروس بشكل يومي.

وفرضت الداخلية الإغلاق الشامل على القطاع يومياً من الساعة التاسعة مساءً، وإغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات وحظر تنظيم بيوت العزاء، إضافة لتعليق دوام المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات خلال أيام الإغلاق الجزئي.