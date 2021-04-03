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الاحتلال يستدعي طفلاً بعد فشله في اعتقاله جنوب الخليل

03 نيسان / أبريل 2021 01:52

الخليل – الرأي:

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال احتجز طفلة محمد (14 عاما) لمدة ساعة تقريبا، وعقب تصدي نشطاء المقاومة والصمود له، ومنعه من اعتقاله، سلّموه بلاغا لمراجعة شرطة الاحتلال، في مركز التحقيق في مركز التحقيق في مستوطنة "كريات أربع".

يشار إلى أن سكان قرية التوانة يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

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