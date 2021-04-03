الرئيس يُمدد حالة الطوارئ لثلاثين يومًا تبدأ اليوم

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، مرسوما رئاسيًا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، تبدأ اعتبارا من اليوم السبت الثالث من نيسان/ ابريل الجاري.
ويذكر أن إعلان حالة الطوارئ جاء منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في المجتمع بالضفة المحتلة.
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03 نيسان / أبريل 2021 03:03
الضفة المحتلة-الرأي:
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، مرسوما رئاسيًا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، تبدأ اعتبارا من اليوم السبت الثالث من نيسان/ ابريل الجاري.
ويذكر أن إعلان حالة الطوارئ جاء منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في المجتمع بالضفة المحتلة.
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