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الرئيس يُمدد حالة الطوارئ لثلاثين يومًا تبدأ اليوم

03 نيسان / أبريل 2021 03:03

الضفة المحتلة-الرأي:

 أصدر رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، مرسوما رئاسيًا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، تبدأ اعتبارا من اليوم السبت الثالث من نيسان/ ابريل الجاري.

ويذكر أن إعلان حالة الطوارئ جاء منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في المجتمع بالضفة المحتلة.

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