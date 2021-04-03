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أمريكا تلغي عقوبات فرضها ترمب على الجنائية الدولية

03 نيسان / أبريل 2021 03:36

الخارجية الأمريكية تلغي العقوبات على الجنائية الدولية
الخارجية الأمريكية تلغي العقوبات على الجنائية الدولية

وكالات-الرأي:

أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، "أنطوني بلينكن"، عن رفع بلاده العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موظفي محكمة الجنايات الدولية.
 
وشدد بلينكن على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت تختلف مع الجنائية الدولية بشأن تحقيقاتها في "جرائم الحرب المزعومة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية".

يذكر أن العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية شهدت توترات بسبب عزم المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.

ووقع ترامب في يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.

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