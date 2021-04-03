أبو الريش يكشف عن خطة الصحة لمواجهة موجة كورونا الحالية

غزة – الرأي:

كشف وكيل وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، د.يوسف أبو الريش، عن خطة وزارة الصحة لمواجهة الموجة الحالية من تفشي فيروس كورونا بالقطاع.

وذكر أبو الريش في تصريحات صحفية، أن نتائج هذه الموجة من انتشار فيروس كورونا المستجد تعتمد على مدى التزام المؤسسات و الافراد بوسائل الوقاية و السلامة، وطبيعة الإجراءات المتخذة لتثبيط الجائحة والحد من انتشارها.

وأشار إلى أنها تعتمد أيضًا على مدى جهوزية النظام الصحي و توفير متطلبات الرعاية الصحية وخاصة للحالات الخطيرة و الحرجة بما في ذلك توفير الكوادر و ضمان توفر الأكسجين، وتعتمد على نسبة وأعداد من تلقوا اللقاح وخاصة الفئات الاكثر عرضة لحدوث المضاعفات .

وأوضح أبو الريش، أن وزارته قد أعدت خطة تضمن أعلى درجات التمدد في أسرة العناية المركزة و تتناسب مع أعداد الاصابات التي تحتاج الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة و يتم مراجعتها و التأكد من تمام الجهوزية بشكل يومي.

وأكد أن جميع من يعمل في الوزارة يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك و العمل في هذا الإطار مرضي إلى حد كبير بفضل الله.

وذكر أبو الريش أن وزارة الصحة تُقدم وبشكل دوري توصيات تحتوي على جملة من الإجراءات التي من شأنها تثبيط درجة الانتشار ويتم مناقشة ذلك في خلية الأزمة العليا وإقرار المناسب منها لمستوى المرحلة .

ودعا الجميع إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة والمبادرة إلى تلقي اللقاح حسب الفئات المعلن عنها .