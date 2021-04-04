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أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد

04 نيسان / أبريل 2021 08:05

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:

الدولار الأمريكي: 3.33 ش

الدينار الأردني: 4.70 ش

اليورو الأوروبي: 3.91 ش

الجنيه المصري: 0.20 ش

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