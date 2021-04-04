أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:
الدولار الأمريكي: 3.33 ش
الدينار الأردني: 4.70 ش
اليورو الأوروبي: 3.91 ش
الجنيه المصري: 0.20 ش
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04 نيسان / أبريل 2021 08:05
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:
الدولار الأمريكي: 3.33 ش
الدينار الأردني: 4.70 ش
اليورو الأوروبي: 3.91 ش
الجنيه المصري: 0.20 ش
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