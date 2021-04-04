ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية حار جداً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.