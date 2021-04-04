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كيف يصاب الأطفال بعيوب خلقية؟.. وما هى طرق حماية جنينك من التشوهات؟

04 نيسان / أبريل 2021 08:44

كيف يصاب الأطفال بعيوب خلقية؟.. وما هى طرق حماية جنينك من التشوهات؟
كيف يصاب الأطفال بعيوب خلقية؟.. وما هى طرق حماية جنينك من التشوهات؟

العيوب الخلقية التى يولد بها الأطفال مختلفة ومتعددة  وهى عبارة عن تغيرات هيكلية تظهر عند الولادة ويمكن أن تؤثر على أي جزء أو أجزاء من الجسم تقريبًا (مثل القلب والدماغ والقدم)، وقد تؤثر على شكل الجسم أو عمله أو كليهما، ويمكن أن تختلف العيوب الخلقية من خفيفة إلى شديدة وتعتمد خطورة الإصابة بعيب خلقي في الغالب على العضو أو جزء الجسم المصاب ومدى تأثره اعتمادًا على شدة الخلل وما هو جزء الجسم المصاب، قد يتأثر أو لا يتأثر العمر المتوقع للشخص المصاب بعيب خلقي.

وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى يمكن العثور على عيب خلقي قبل الولادة أو عند الولادة أو في أي وقت بعد الولادة، و يتم العثور على معظم العيوب الخلقية خلال السنة الأولى من العمر ومن السهل رؤية بعض العيوب الخلقية (مثل الشفة الأرنبية )، ولكن يتم اكتشاف عيوب أخرى (مثل عيوب القلب أو فقدان السمع ) باستخدام اختبارات خاصة ، مثل مخطط صدى القلب أو الأشعة السينية أو اختبارات السمع.

يمكن أن تحدث العيوب الخلقية خلال أي مرحلة من مراحل الحمل.

تحدث معظم العيوب الخلقية في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، عندما تتشكل أعضاء الطفل هذه مرحلة مهمة للغاية من التطور ومع ذلك ، تحدث بعض العيوب الخلقية في وقت لاحق من الحمل.

معظم العيوب الخلقية تنجمعن مزيج معقد من العوامل، وتشمل هذه العوامل جيناتنا (المعلومات الموروثة من آبائنا) وسلوكياتنا والأشياء في البيئة، ولكن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالعيوب الخلقية عند الطفل وهى:

1: التدخين أو شرب الكحول أثناء الحمل.

2: السمنة أو الإصابة بمرض السكري غير المنضبط قبل الحمل وأثنائه.

3: تناول بعض الأدوية.

4: وجود شخص في عائلتك مصاب بعيب خلقي.

5: أن تكون الأم أكبر سنًا (أكثر من 34 عامًا).

لا يمكن منع جميع العيوب الخلقية، ولكن هناك أشياء يمكن للمرأة أن تفعلها قبل وأثناء الحمل لزيادة فرصها في إنجاب طفل سليم:

1: تأكدي من زيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بانتظام وابدئي في رعاية ما قبل الولادة بمجرد أن تعتقدي أنك حامل.

2: احصلي على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا.

3: لا تشربى الكحول أو تدخنين .

4: تحدثى إلى مقدم الرعاية الصحية عن أي أدوية تتناوليها أو تفكرين في تناولها، وهذا الأمر يشمل الأدوية الموصوفة والأدوية المتاحة دون وصفة طبية والمكملات الغذائية أو العشبية.

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