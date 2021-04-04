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علاج تشقق الكعبين.. 6 وصفات منزلية فعالة منها غسول الفم والعسل

04 نيسان / أبريل 2021 08:55

علاج تشقق الكعبين.. 6 وصفات منزلية فعالة منها غسول الفم والعسل
علاج تشقق الكعبين.. 6 وصفات منزلية فعالة منها غسول الفم والعسل

تشقق الكعبين فى الغالب يكون سببها عدم العناية الكافية والنظافة الجيدة للقدم ما ينتج عن ذلك تشققها، ففى الغالب تهتم معظم النساء بالعناية ببشرة الوجه ويتجاهلون القدم التى تتاثر بعدة عوامل أهمها لبس الحذاء لفترات طويلة، وهناك العديد من العلاجات المتوفرة فى المنزل للعناية بالقدم وعلاج الكعوب المتشققة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

 
- فيما يلى.. 6 علاجات منزلية للكعوب المتشققة:
1- غسول الفم
يمكن أن يعالج غسول الفم المعتاد كعوبك المتشققة، حيث أن مكونات غسول الفم تقتل البكتيريا وترطب البشرة الجافة، فقط انقعى الكعبين فى غسول الفم المخفف بالماء لمدة 15 دقيقة.

 

2- العسل
يحتوى العسل على خصائص طبيعية مضادة للميكروبات والبكتيريا، وبالتالى فهو أفضل مرطب للكعوب المتشققة، فقط ضعى القليل من العسل على الكعبين واتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسله.

3- زيت جوز الهند
زيت جوز الهند هو الأفضل لعلاج البشرة الجافة، فقط كل ما عليك فعله هو وضع القليل من زيت جوز الهند على الكعب المتشقق قبل النوم.

 

4- الخل
إذا كان سبب تشقق الكعوب ناتج عن عدوى فطرية فمن الأفضل استخدام الخل لعلاجها عن طريق نقع القدمين فى الخل.

5- زبدة الشيا
لا يوجد مرطب أفضل من زبدة الشيا، إذا لم تتمكن من العثور على زبدة الشيا الخام، فما عليك سوى اختيار نوع كريم أساسه زبدة الشيا لعلاج كعوبك المتشققة.

6- الموز المهروس
إذا كان لديك فى بعض بقايا الموز فلا تتخلصى منها يمكنك استخدامها لعلاج الكعوب المتشققة، ضعيه على كعوبك واتركيه يجف ثم اغسليه ببساطة.

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