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يمزج بين عظمة البناء وسحر الطبيعة الجبلية الخلابة.."جسر معلق فى الصين"

04 نيسان / أبريل 2021 09:27

يمزج بين عظمة البناء وسحر الطبيعة الجبلية الخلابة.."جسر معلق فى الصين"
يمزج بين عظمة البناء وسحر الطبيعة الجبلية الخلابة..

يقال إنك لن تعرف عظمة الصين وجمالها حتى تصل إلى شينجيانج، حيث ترى جسر قوه تسى قو، الذى يعد الطريق الوطني السريع الرابط بين ليانيونقانج وهرمز، وهو بمثابة أطول طريق سريع فى الصين، ويعد جسر "قوه تسى قو" فى ولاية ييلى، بمنطقة شينجيانج ذاتية الحكم لقومية الويجور بشمال غرب الصين جزءا مهما منه.

ويعد الجسر أهم جسر في شينجيانج وأول جسر معلق، في الوقت الذي يتم فيه التغلب على التأثير المتكرر للمخاطر الجيولوجية، حيث يتم تنفيذ أعمال ترميم لحماية البيئة أثناء عمليات الإنشاء، وفقا للنسخة العربية لشبكة تليفزيون الصين الدولية، ودمج هيكل الجسر بالمناظر الطبيعية الجميلة فى "قوه تسى قو" بسلاسة، مما أضاف منظرا رائعا جديدا للمناظر الطبيعية الخلابة في شينجيانج.

وفي نفس السياق، يبنى المهندسون الصينيون جسر لفزيجيانج الضخم الذى يعتبر أطول جسر معلق أحادى في العالم بطول 798 مترا، ويمتد بـ 4 حارات فوق النهر، كما يتواجد برج بارتفاع 156 مترا، ويعتبر هذا الجسر جزء أساسى من طريق سريع لربط المناطق النائية ببقية البلاد.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن طول جسر لفزيجيانج، في مقاطعة يوننان، جنوب الصين، يبلغ 798 مترا أي ما يعادل 2618 قدما، وقال مكتب جسر السكك الحديدية الصينية، إن الشركة الحكومية المسؤولة عن المشروع، أكدت أن الهيكل المكون من 4 حارات سيكون أكبر جسر معلق أحادي في العالم، وهو أيضا الجسر الأول من نوعه في البلاد، والذي أقام العشرات من روابط المرور الضخمة في المناطق النائية، والتي غالبا ما تكون جبلية لتحديث البنية التحتية للنقل.

ويربط جسر لفزيجيانج، نفقين جبليين على جانبي وادي نهر لفزيجيانج، وهو قسم رئيسي من طريق السريع الذي يبلغ طوله 190 كيلومترا، وينضم إلى مدينة يوشى ومحافظة تشوشيونج، ومن المتوقع خفض وقت السفر إلى النصف من 3 ساعات إلى ساعة ونصف ساعة.

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