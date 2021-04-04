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معرض في بغداد يحتضن مخطوطات بـ8 لغات عمرها ألف عام

04 نيسان / أبريل 2021 09:30

معرض في بغداد يحتضن مخطوطات بـ8 لغات عمرها ألف عام
معرض في بغداد يحتضن مخطوطات بـ8 لغات عمرها ألف عام

تستعد دائرة المخطوطات العراقية، التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، لإقامة معرض هو الأول من نوعه في العاصمة بغداد، يتضمن عرض مخطوطات نادرة، وذلك في الرابع من إبريل/نيسان الحالي. 

وأفادت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية بأن المخطوطات التي ستكون متاحة أمام الجمهور في المعرض عمرها ألف عام، ومكتوبة بـ8 لغات، وهي جزء من فعاليات "يوم المخطوط العربي" الذي اعتمده وزراء الثقافة العرب عام 2013.

قال مدير دائرة المخطوطات العراقية، أحمد العلياوي، إن معرض بغداد للمخطوطات المرتقب يحمل شعار "التراثوالأوبئة"، وسيركز على إجراءات الصيانة وحفظ المخطوطات من التلف والاندثار.

وسيشهد المعرض ندوة يحضرها وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق حسن ناظم، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، فضلا عن الباحثين والمحققين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمهتمين بهذا الشأن. وسيشهد المعرض لأول مرة حضور العتبات الدينية وديواني الوقفين (السني والشيعي) والحضرة القادرية.

وأكد الباحث في الآثار والتراث محمد فاضل، أهمية هذه المعارض، للتعريف بما يمتلكه العراق من إرث حضاري غني، مشيرا إلى أن الفترة التي تلت الغزو الأميركي للعراق شهدت نهب وضياع وإتلاف درر تاريخية ثمينة، من بينها وثائق ومخطوطات. ورأى أن "المسؤولية تقع اليوم على عاتق دائرة المخطوطات وبقية مؤسسات وزارة الثقافة، لإعادة إحياء تاريخ العراق".

وكانت دائرة المخطوطات العراقية قد أعلنت، الشهر الماضي، امتلاكها 47 ألف مخطوطة قالت إن بعضها نادر ولا يقدر بثمن، مكتوبة بأيدي شعراء وفلاسفة ورجال تاريخ. وأشارت إلى وجود حاجة لتوفير مكان لائق بالمخطوطات، وإنشاء متحفدائم لها يمكن أن تتوافر فيه درجتا الحرارة والرطوبة المحددتان لحمايتها من التلف.

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