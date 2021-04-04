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بدء محاكمة نتنياهو غدًا الاثنين

04 نيسان / أبريل 2021 09:33

القدس المحتلة - الرأي

تبدأ غدا الاثنين المرحلة الاستدلالية "الإثبات" لمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن تم تأجيلها عدة مرات في الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة كورونا وأسباب أخرى.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن المحاكمة ستجري أمام محكمة القدس المركزية، وستبدأ الجلسة بحضور نتنياهو بعد أن ألزمته النيابة والمحكمة بحضور أول جلسة مع السماح له بعدم البقاء لاحقًا في القاعة، حيث سيتم البدء بشاهد الإثبات الرئيسي في الملف 4000 المتعلق بشبهات بأن نتنياهو منح أثناء عمله وزيرًا للاتصالات ما بين أعوام 2014 - 2017، امتيازات بمئات ملايين الشواكل لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش مالك موقع "واللا" العبري، وشركة بيزك، من أجل الحصول على تغطية إعلامية داعمة له ولعائله، ومهاجمة خصومه السياسيين.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه المرحلة هي الجزء المركزي من المحاكمة، حيث سيقدم الشهود رواياتهم، ويقوم فريق الدفاع باستجوابهم.

وكان نتنياهو في الجلسة الأخيرة للمحكمة في شهر فبراير/ شباط الماضي، نفى التهم الموجهة إليه وغادر المحكمة.

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