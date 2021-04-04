إطلاق حملة إعلامية كبيرة للتضامن مع الأسرى غدًا

غزة – الرأي

تطلق مؤسسات وهيئات ومكاتب متخصصة في شؤون الأسرى حملة إعلامية كبيرة للتضامن مع الأسرى غدا الاثنين ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني.

ويشارك في الحملة كافة أطياف الشعب الفلسطيني؛ هادفة لإعلاء صوت الأسرى وذويهم في ظل ما يتعرضون له من استهداف وقتل معنوي وجسدي بشكل ممنهج.

وتنطلق الحملة عبر مؤتمر صحفي يعقد غدا الاثنين يتخلله إطلاق وسم #ولدنا_أحرار.

أما فعاليات الحملة فتتضمن إطلاق المنتدى الإلكتروني الأول للتضامن مع الأسرى تحت عنوان "أثر الفن في دعم الأسرى"، ونشر رسائل مكتوبة ومدبلجة ومترجمة لقيادات الأسرى داخل السجون، وبث رسائل الأسيرات عبر إسقاط صوتي بكل اللغات، وإعادة بث مقاطع مصورة لأمناء عامين راحلين للفصائل الفلسطينية تؤكد على قدسية قضية الأسرى وتحريرهم.

وتتضمن كذلك إطلاق موجة مفتوحة عبر الإذاعات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ورفع يافطات كبيرة على مفترقات الطرق الرئيسية في الضفة وغزة والخارج، وبث مقاطع مرئية ومصورة تعكس معاناة الأسرى؛ وبث مشاهد من عمليات القمع الهمجية والاقتحامات التي يتعرض لها الأسرى في السجون.

وتسلط الحملة الضوء على قضية الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال؛ كما تتضمن عقد ورشة عمل قانونية عبر تطبيق الزوم للحديث عن الأحكام والتشريعات القانونية للأسرى، إضافة إلى تخصيص يوم للدعاء للأسرى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف في الضفة وغزة.

وتسعى الحملة لإطلاق فعاليات تضامنية في الخارج في الأردن ولبنان وتركيا ودول أوروبية، وكذلك إطلاق موجة فضائية دولية مفتوحة لتسليط الضوء بشكل مركز على قضايا الأسرى.