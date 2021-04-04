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الاحتلال يجبر مواطناً مقدسياً على هدم منزله بنفسه

04 نيسان / أبريل 2021 11:35

القدس المحتلة - الرأي

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، المواطن المقدسي عامر سالم من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة على هدم منزله بنفسه.

ولفتت المصادر إلى أن المواطن سالم يسكن منزله مع أطفاله الأربعة؛ وجاء الإجبار على الهدم بحجة عدم الترخيص رغم محاولاته المتكررة لترخيصه.

وتأتي عمليات الهدم بحجة عدم الترخيص التي تستخدمها بلدية الاحتلال لمنع التمدد الطبيعي للفلسطينيين والتضييق عليهم ومصادرة أراضيهم لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة الكاملة على الأرض.

وتقع قرية جبل المكبر أعلى تلة إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس المحتلة، تحدّها من الشرق قريتا أبو ديس والسّواحرة الشرقية، ومن الشمال سلوان والبلدة القديمة، وإلى الغرب الثوري وصور باهر، وإلى الجنوب الشيخ سعد وصور باهر، وتبلغ مساحتها بالدونمات 5021.

وتتعرض البلدة بين الحين والآخر لاخطارات بوقف البناء والهدم، من قبل سلطات الاحتلال، بهدف التضييق على المقدسيين وتهجيرهم.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال قرابة 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.

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