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نظرًا لخطورة الحالة الوبائية بالقطاع

الأوقاف: إجراءات وقائية جديدة بالمساجد تجنبًا لإغلاقها

04 نيسان / أبريل 2021 12:07

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الأحد، عن إجراءات وقائية جديدة سيتم اتخاذها في المساجد نظرًا لخطورة الحالة الوبائية في قطاع غزة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الإصابات، وتجنبًا للإغلاق الشامل.

وقالت الوزارة في تصريح وصل "الرأي" نسخة منه، إنه سيتم تقليل مدة الانتظار بين الآذان والإقامة لتصبح 10 دقائق، باستثناء الفجر (20) دقيقة والمغرب (5) دقائق.

وأضافت أنه سيتم إغلاق دورات المياه، ويسمح بفتح المتوضآت الخارجية مع المحافظة على نظافتها وتعقيمها، وعدم الإطالة في الصلاة مع الالتزام بدعاء القنوت في الصلوات الجهرية.

ودعت الوزارة، المصلين إلى تشكيل فرق تطوعية لمتابعة الالتزام في مسجدهم، مشيرةً إلى أنه سيتم إغلاق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الوقائية.

وطالبت المواطنين بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية داخل المساجد حتى تبقى مفتوحة خلال شهر رمضان المبارك.

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